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СВО. Ставки сделаны: Индия подала сигнал, который считали не все

СВО. Ставки сделаны: Индия подала сигнал, который считали не все

© Sayantan Chakraborty / Keystone Press Agency/Globallookpress Премьер Индии Нарендра Моди 8 июля совершит однодневную поездку в Москву, сообщила газета Tribune India со ссылкой на источники.

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