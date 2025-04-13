Песков: РФ и США ведут работу по устранению ущерба, нанесенного при Байдене

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон ведут кропотливую работу по устранению последствий ущерба, нанесенного отношениям двух стран предыдущей американской администрацией Джо Байдена.
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