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Закон и Порядок

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Израилю не выстоять. Почему евреи уже не те, что были 50 лет назад

Израилю не выстоять. Почему евреи уже не те, что были 50 лет назад

Да, армия Израиля заявила, что полностью координирует свои действия с Центральным командованием (CENTCOM) ВС США.

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Комментарии
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ВА
Вячеслав Афанасьев
Отлично сказано.
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17 час.
Катерина
Согласна  с  автором,  что  евреи  уже не  ТЕ, что были 50 лет назад.  Но очень  сомневаюсь,  что  победят  палестинцы.  И  в  поддержку  мусульманского  мира  тоже  слабо  верится.  Этот  мир  сильно  разобщён  между  собой. А  если  объединятся,  то  не  только  евреям,  но  ВСЕМ  не  поздоровится... и  нам  в том  числе.
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15 час.

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