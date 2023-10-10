Да, армия Израиля заявила, что полностью координирует свои действия с Центральным командованием (CENTCOM) ВС США.
Израилю не выстоять. Почему евреи уже не те, что были 50 лет назад
Комментарии
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ВА
Вячеслав Афанасьев
Отлично сказано.
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17 час.
Катерина
Согласна с автором, что евреи уже не ТЕ, что были 50 лет назад. Но очень сомневаюсь, что победят палестинцы. И в поддержку мусульманского мира тоже слабо верится. Этот мир сильно разобщён между собой. А если объединятся, то не только евреям, но ВСЕМ не поздоровится... и нам в том числе.
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15 час.
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