В черновике проспекта IPO также фигурируют потенциальные расходы на вычислительные мощности до $750 млрд По данным Reuters и The Wall Street Journal, черновик проспекта первичного публичного размещения акций Anthropic показывает чистый убыток компании в размере $80,7 млрд за первые 6 месяцев 2026 года.
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