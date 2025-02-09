Несколько мыслей касаемо наступа противника 3 дня назад на Курском направлении. Мы прямо сейчас видим рождение нового направление в военной науке, а именно: Украинское военно-оперативное искусство.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Несколько мыслей касаемо наступа противника 3 дня назад на Курском направлении. Мы прямо сейчас видим рождение нового направление в военной науке, а именно: Украинское военно-оперативное искусство.
Свежие комментарии