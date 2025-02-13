Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Проще ещё один миллион завезти»: глава профсоюза трудящихся преложил завозить как можно больше приезжих

«Проще ещё один миллион завезти»: глава профсоюза трудящихся преложил завозить как можно больше приезжих

Avia.pro - СМИ Вопрос: Что вы можете сказать о предложении заменить часть отечественных рабочих приезжими мигрантами?Ответ: «Знаете, мне кажется, это одно из самых разумных решений, — отвечает Ренат Каримов, глава профсоюза трудящихся мигрантов.

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Комментарии
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Русский Империалист
Условных таджиков можно завозить, заключать с ними трудовой договор на год и пусть живут абсолютно обособленно, не контактируя с русскими, без семей, по завершению договора - выезд. Никакого РВП, ВНЖ и гражданства РФ условым таджикам давать категорически нельзя. А чтобы свободные русские, которых достаточно для восполнения дефицита кадров,  пошли работать на ту работу, на которую завозят условных таджиков, нужно платить достаточную з/п. 😡🇷🇺
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