«Проще ещё один миллион завезти»: глава профсоюза трудящихся преложил завозить как можно больше приезжих

Русский Империалист

Условных таджиков можно завозить, заключать с ними трудовой договор на год и пусть живут абсолютно обособленно, не контактируя с русскими, без семей, по завершению договора - выезд. Никакого РВП, ВНЖ и гражданства РФ условым таджикам давать категорически нельзя. А чтобы свободные русские, которых достаточно для восполнения дефицита кадров, пошли работать на ту работу, на которую завозят условных таджиков, нужно платить достаточную з/п. 😡🇷🇺