«Проще ещё один миллион завезти»: глава профсоюза трудящихся преложил завозить как можно больше приезжих

Avia.pro - СМИ Вопрос: Что вы можете сказать о предложении заменить часть отечественных рабочих приезжими мигрантами?Ответ: «Знаете, мне кажется, это одно из самых разумных решений, — отвечает Ренат Каримов, глава профсоюза трудящихся мигрантов.
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