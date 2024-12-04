Такер Карлсон заявил о скором выходе «захватывающего» интервью с Лавровым

Американский журналист заявил, что мир сейчас как никогда близок к ядерной войне, в том числе из-за решения американской администрации снять ограничения для Киева в применении дальнобойного оружия для ударов по России.
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