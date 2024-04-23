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Директор ММКФ Кудрявцев посоветовал посмотреть фильмы «21 рубин» и «Нирвана»

Директор ММКФ Кудрявцев посоветовал посмотреть фильмы «21 рубин» и «Нирвана»

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в 46-й раз проходит в Москве с 19 по 26 апреля. Из основной программы стоит посмотреть фильмы «21 рубин» и «Нирвана», сообщил программный директор фестиваля Иван Кудрявцев «Национальной службе новостей».

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