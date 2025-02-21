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Karolinska Institutet: воспаление кишечника повышает риск повреждения почек

Karolinska Institutet: воспаление кишечника повышает риск повреждения почек

Karolinska Institutet: воспаление кишечника повышает риск повреждения почек Ученые из Каролинского института в Швеции установили, что воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) могут повышать риск появления камней в почках Для анализа взаимосвязи между заболеваниями кишечника и почек ученые проанализировали данные ранее опубликованных крупномасштабных эпидемиологических исследований и историй болезни десятков тысяч взрослых добровольцев с язвенным колитом и болезнью Крона.

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