В Челнах ребенок-велосипедист попал под колеса минивэна и скончался в больнице

В Набережных Челнах насмерть сбили ребенка на велосипеде, сообщает Госавтоинспекция Татарстана. Отмечается, что водитель автомобиля Fiat совершил наезд на ребенка-велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу не спешившись.