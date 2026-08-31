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Суд в Москве начал процедуру банкротства сети Desport

Суд в Москве начал процедуру банкротства сети Desport

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства (наблюдения) в отношении АО "Октоблу" – головной структуры сети спортивных магазинов Desport, которая пришла на смену французскому Decathlon в России.

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