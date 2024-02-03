Бастрыкин потребовал разобраться в нарушении прав инвалида из Алтайского края

Житель региона уже год не может получить положенные ему технические средства реабилитации Инвалид из Алтайского края пожаловался в комментариях телеграм-канала Информационного центра Следственного комитета на то, что уже год его не обеспечивают техническими средствами реабилитации несмотря на то, что медико-социальная экспертиза подтвердила его право на это еще в феврале 2023 года.