Бастрыкин потребовал разобраться в нарушении прав инвалида из Алтайского края

Житель региона уже год не может получить положенные ему технические средства реабилитации Инвалид из Алтайского края пожаловался в комментариях телеграм-канала Информационного центра Следственного комитета на то, что уже год его не обеспечивают техническими средствами реабилитации несмотря на то, что медико-социальная экспертиза подтвердила его право на это еще в феврале 2023 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии