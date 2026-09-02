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Пятый канал

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Отказ от сладкого на 30 дней: мнение диетолога

Отказ от сладкого на 30 дней: мнение диетолога

Самозапрет на сладости длиной в месяц отразится не только на состоянии тела, но и на качестве жизни в целом: например, на состоянии кожи и даже общем самочувствии.

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