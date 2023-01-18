Военное обозрение

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Полигон для испытаний: новые образцы иностранной техники для Украины

Полигон для испытаний: новые образцы иностранной техники для Украины

Американская БМП M2 Bradley. Фото Минобороны США Зарубежные партнеры и покровители киевского режима давно используют Украину в качестве бесплатного полигона для испытаний своих вооружений и военной техники в условиях реального конфликта.

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