Приметы и поверья 13 февраля 2024 года связаны с праздником Никита-пожарник Ирина ЛысенкоСтаринные погодные приметы и поверья, к которым стоит прислушаться и во вторник 13 февраля 2024 года, связаны с интересным народным праздником Никита-пожарник.
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