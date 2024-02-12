Приметы и поверья 13 февраля 2024 года связаны с праздником Никита-пожарник Ирина ЛысенкоСтаринные погодные приметы и поверья, к которым стоит прислушаться и во вторник 13 февраля 2024 года, связаны с интересным народным праздником Никита-пожарник.