7 важных изменений в организме, которые не стоит игнорировать

Появление или изменение вида родинок Если вы заметили новую родинку, которая вызывает подозрения, или старая изменила свою текстуру, цвет, форму, начала болеть, расти или кровоточить, это веский аргумент задуматься о своём здоровье и посетить дерматолога или онколога.