Израиль объявил четырехчасовую паузу в боевых действиях на юге Газы

Армия обороны Израиля приостановила боевые действия в городе Газа на четыре часа, чтобы дать возможность оставшимся жителям покинуть его, заявил во вторник, 14 ноября, пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.
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