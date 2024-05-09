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Старший брат Geely Coolray с 299 л.с. и запасом хода 1280 км за 18,7 тыс. долларов. Представлен кроссовер Lynk & Co 06 EM-P Max с увеличенным запасом хода

Старший брат Geely Coolray с 299 л.с. и запасом хода 1280 км за 18,7 тыс. долларов. Представлен кроссовер Lynk & Co 06 EM-P Max с увеличенным запасом хода

У кроссовера Lynk & Co 06 EM-P на домашнем рынке в Китае появилась новая комплектация — Max. Она оснащена примерно на уровне более дорогой старшей версии Halo, а стоит чуть-чуть дороже базовой версии Pro с запасом хода 126 км на чистом электричестве.

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