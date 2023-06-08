Предательство России готовилось больше 30 лет. Обслуга олигархов бежит из страны, и этого стоило ожидать, ведь к такому исходу вела сама экономическая модель

MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОССИИ ГОТОВИЛОСЬ БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ: ОБСЛУГА ОЛИГАРХОВ БЕЖИТ ИЗ СТРАНЫ Предательство России готовилось больше 30 лет.
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