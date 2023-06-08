Позитив для оптимистов

3 424 подписчика

Предательство России готовилось больше 30 лет. Обслуга олигархов бежит из страны, и этого стоило ожидать, ведь к такому исходу вела сама экономическая модель

Предательство России готовилось больше 30 лет. Обслуга олигархов бежит из страны, и этого стоило ожидать, ведь к такому исходу вела сама экономическая модель

MAKSIM KONSTANTINOV/GLOBALLOOKPRESS ПРЕДАТЕЛЬСТВО РОССИИ ГОТОВИЛОСЬ БОЛЬШЕ 30 ЛЕТ: ОБСЛУГА ОЛИГАРХОВ БЕЖИТ ИЗ СТРАНЫ Предательство России готовилось больше 30 лет.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх