Вероятность отставки Тухеля из «Баварии» растет – при вылете от «Лацио» она возможна даже по ходу сезона. Мюнхенцы хотят побороться за Алонсо с «Ливерпулем»

Как пишет The Times, вероятность отставки Томаса Тухеля с поста тренера «Баварии» летом растет. В случае увольнения 50-летнего специалиста, мюнхенский клуб поборется с «Ливерпулем» за Алонсо, который сейчас возглавляет «Байер».