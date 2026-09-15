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У Винисиуса и Моуринью прочерк за игру с «Эльче» от Marca. У Эспи 3 звезды, у Мбаппе, Беллингема, Диоманде, Гюлера – 2

Испанская газета Marca оценила выступление игроков и тренеров в матче «Эльче» – «Реал» (2:3) в 6-м туре Ла Лиги .

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