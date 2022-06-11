Мировое обозрение

135 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Абросимова
    Пошли они куда подальше со своей социальной улыбкой , лицемеры чертовы. Рот до ушей, а в кармане удавка для русских.Ненавидим русских...
  • Astra
    А Южная Корея признала ДНР? Иначе как-то странно это выглядитМИД ДНР: наёмника...
  • Владимир Моргунов
    Не плохая прибавка к бюджету РОССИИ. НО, ПИЗ-ТЬ, НЕ МЕШКИ ВОРОЧАТЬ !!!Джозеф Байден зая...

Аналитики Morgan Stanley считают, что Intel недооценивает сложности развития контрактного бизнеса

Аналитики Morgan Stanley считают, что Intel недооценивает сложности развития контрактного бизнеса

Выступление финансового директора Intel на конференции Bank of America спровоцировало снижение курса акций компании, поскольку Дэвид Зинснер (David Zinsner) был вынужден признать, что конъюнктура рынка в настоящий момент оказалась хуже ожиданий руководства компании.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх