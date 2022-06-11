Аналитики Morgan Stanley считают, что Intel недооценивает сложности развития контрактного бизнеса

Выступление финансового директора Intel на конференции Bank of America спровоцировало снижение курса акций компании, поскольку Дэвид Зинснер (David Zinsner) был вынужден признать, что конъюнктура рынка в настоящий момент оказалась хуже ожиданий руководства компании.
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