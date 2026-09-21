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На мусоросортировочной станции в Щёлкове произошел пожар на площади 7 тыс. кв м

На мусоросортировочной станции в Щёлкове произошел пожар на площади 7 тыс. кв м

На мусоросортировочной станции в подмосковном городе Щелкове 21 сентября произошел пожар. / Источник: © МЧС Московской областиПлощадь возгорания составляет около 7 тыс.

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