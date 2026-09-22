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Иркутск Сегодня

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В Братске стартует Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»: школьники и дошкольники проверят знания ПДД

С 22 сентября по 25 октября 2026 года юные жители Братска и Братского района смогут бесплатно принять участие в I туре Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги».

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