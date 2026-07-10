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Стал известен полный кард турнира TOP DOG: Prospect 32

12 июля в Рязани пройдет турнир по кулачным боям TOP DOG: Prospect 32. В главном бою вечера встретятся Данила «Гатти» Чижов и Арстан Умбиткулов.

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