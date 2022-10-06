Выявлены схемы мошенников при доставке пиццы

Клиентов заманивали акцией «Дарим пиццу за 1 рубль».На 100 фейковых популярных сетей быстрого питания предлагается получить пиццу со скидкой, но в результате мошенники списывают с банковских карт клиентов суммы, превышающие стоимость заказов.