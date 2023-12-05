В зоне СВО погиб британский наемник Перриман, бросивший семью ради ВСУ

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине погиб наемник из Великобритании Кристофер Перриман, который бросил семью ради участия в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины.
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