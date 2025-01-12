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"Неплохая новость". Шольц сделал заявление о Путине

"Неплохая новость". Шольц сделал заявление о Путине

Канцлер Германии Олаф Шольц делает заявление в Берлине после официального запроса о вотуме доверия в парламенте© AP Photo / Markus Schreiber Канцлер Германии Олаф Шольц поприветствовал планы избранного президента США Дональда Трампа встретиться с главой России Владимиром Путиным.

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