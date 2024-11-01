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Раскрыт способ улучшить вакцины против ВИЧ

Раскрыт способ улучшить вакцины против ВИЧ

Ученые Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU) раскрыли способ улучшения разработки вакцины, основанной на цитомегаловиусе, против ВИЧ, выявив ген, который мог препятствовать ее действию на человека.

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