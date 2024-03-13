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Добрый Мир

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Карлсон за минуту развенчал самый страшный миф о Путине и русской армии

Карлсон за минуту развенчал самый страшный миф о Путине и русской армии

Kremlin Pool/GloballookpressВчера 7,8K прочитали Известный американский журналист Такер Карлсон за одну минуту смог развенчать самый страшный миф о президенте России Владимире Путине и русской армии.

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