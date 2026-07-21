Снукерист.ру
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Снукерист.ру

26 подписчиков

Джек Лисовски и Лука Бресель назвали свою пятерку лучших игроков в снукер всех времен

Джек Лисовски и Лука Бресель назвали свою пятерку лучших игроков в снукер всех времен

Ронни О’Салливан неоспоримо занимает первое место в списке лучших игроков в снукер, по мнению Джека Лисовски и Луки Бреселя, сообщает metrouk Джек Лисовски и Лука Бресель выбрали своих лучших игроков в снукер (фото: metrouk)Обсуждение, кто является лучшим снукеристом всех времен, — извечная тема среди фанатов, и приверженцы этой дисциплины не являются исключением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии