MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Гибель известной в сети белки Peanut спровоцировала ралли мемкоинов

Гибель известной в сети белки Peanut спровоцировала ралли мемкоинов

В США разгорелся скандал из-за гибели известной в интернете белки по кличке Peanut (Орешек). Хозяин животного, Марк Лонго, утверждает, что 30 октября 2024 года власти из Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка конфисковали его белку и енота Фреда, затем подвергли их принудительной эвтаназии, ссылаясь на подозрение в бешенстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх