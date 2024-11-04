Гибель известной в сети белки Peanut спровоцировала ралли мемкоинов

В США разгорелся скандал из-за гибели известной в интернете белки по кличке Peanut (Орешек). Хозяин животного, Марк Лонго, утверждает, что 30 октября 2024 года власти из Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка конфисковали его белку и енота Фреда, затем подвергли их принудительной эвтаназии, ссылаясь на подозрение в бешенстве.