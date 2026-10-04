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🇷🇺В ходе благотворительного концерта "Песня во славу героев" удалось собрать 33

🇷🇺В ходе благотворительного концерта "Песня во славу героев" удалось собрать 33 480 рублей в поддержку участников специальной военной операции (СВО).

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