Москалькова: Россия вернула из украинского плена 115 солдат-срочников

В результате обмена пленными, состоявшегося 24 августа, на территорию России были возвращены 115 российских военнослужащих срочной службы, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 24 августа в своем Telegram-канале.
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