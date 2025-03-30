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«Живут на автомате» – Лазарева* рассказала, как обстоят дела в России

«Живут на автомате» – Лазарева* рассказала, как обстоят дела в России

Успехи России Татьяна Лазарева*, признанная иноагентом, порадовала внезапным откровением о том, как живут люди в России.

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Комментарии
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Андрей Соловьев
Лазарева не права. Она отстала от жизни. Мы давно живем на пулемете 😆😆😆
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1 д.
Павел Агафонов
Судя по её распухшей роже, у неё белая горячка.
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19 час.
Т
Татьяна
Очередная алкашка  со своими высерами. Уже не знают как себя подать эти беШенки????
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19 час.
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