Махачев одержал победу над Мойкано в главном бою UFC 311

Россиянин Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.Ислам Махачев / Источник: © Lantyukhov Sergey/Global Look PressГлавный поединок бойцовского турнира UFC 311 прошёл в американском Лос-Анджелесе.
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