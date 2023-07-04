Еще 5 новых онлайн-сервисов для бизнеса запустят в Подмосковье

Новые сервисы для быстрого бизнес-старта и развития предпринимательства разработали в Подмосковье. Услуги станут доступными в ближайшее время — об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Новые сервисы для быстрого бизнес-старта и развития предпринимательства разработали в Подмосковье. Услуги станут доступными в ближайшее время — об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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