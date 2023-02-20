NaukaTeh

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Да, да, узнаю, именно такой нож висел на ремне у Штирлица, ведь он выполнял одно из самых сложных развед.заданий. Ста...Этот нож, имея до...
  • Ol Solos
    Полезнее не трындеть о новых разработках.Рогозинский прорыв
  • Sobering
    Тот факт, что американцы снимали высадки на Луну в земных условиях, подтверждают множество материалов. В том числе и ...Тот факт, что аме...

Эволюция лука как оружия

Эволюция лука как оружия

﻿﻿Приветствую вас, дорогие читатели, на сайте «Факты из истории». Лук в сочетании с лошадью был убойной силой монгольской кавалерии, давая этим смертоносным среднеазиатским воинам преимущество над более тяжелыми и более статичными формированиями, с которыми они сталкивались в Восточной Европе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх