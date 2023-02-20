Эволюция лука как оружия

Приветствую вас, дорогие читатели, на сайте «Факты из истории». Лук в сочетании с лошадью был убойной силой монгольской кавалерии, давая этим смертоносным среднеазиатским воинам преимущество над более тяжелыми и более статичными формированиями, с которыми они сталкивались в Восточной Европе.
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