Эволюция лука как оружия

﻿﻿Приветствую вас, дорогие читатели, на сайте «Факты из истории». Лук в сочетании с лошадью был убойной силой монгольской кавалерии, давая этим смертоносным среднеазиатским воинам преимущество над более тяжелыми и более статичными формированиями, с которыми они сталкивались в Восточной Европе.