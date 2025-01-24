В прокат вышел турецкий ремейк российского фильма «Холоп»

В российский прокат вышел турецкий фильм «Холоп. Великолепный век», ремейк российского «Холопа». Режиссером картины выступил Онур Унлю, главные роли исполнили Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Эркан Колчак Кестендиль и Мелиса Денгель.
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