Олег Царев: Зеленский сохранит власть после наступления мира? Фантастический вариант, практически невероятный

Как будут развиваться события на Украине, если предложения Путина будут приняты Алексей Песков Выступление Владимира Путина перед руководством МИД РФ открыло новую страницу в истории поиска мирного урегулирования на Украине.
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