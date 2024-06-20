Человек с золотой кровью: как австралиец спас жизни двух миллионов младенцев

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day). В этот летний день предлагаем вспомнить уникального человека, который спас миллионы жизней и попал в книгу рекордов Гиннесса.
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