Новосибирские полицейские поздравили детей из реабилитационного центра "Водолей"

Полицейский Дед Мороз пришёл в гости к ребятам и отпраздновал с ними Новый год.Транспортные полицейские Новосибирска продолжают участвовать во Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" и поздравлять детей с наступившим 2024 годом.