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Новосибирские полицейские поздравили детей из реабилитационного центра "Водолей"

Новосибирские полицейские поздравили детей из реабилитационного центра "Водолей"

Полицейский Дед Мороз пришёл в гости к ребятам и отпраздновал с ними Новый год.Транспортные полицейские Новосибирска продолжают участвовать во Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" и поздравлять детей с наступившим 2024 годом.

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