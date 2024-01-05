Новосибирские полицейские поздравили детей из реабилитационного центра "Водолей"

Полицейский Дед Мороз пришёл в гости к ребятам и отпраздновал с ними Новый год.Транспортные полицейские Новосибирска продолжают участвовать во Всероссийской акции "Полицейский Дед Мороз" и поздравлять детей с наступившим 2024 годом.
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