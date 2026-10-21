ЕС ищет дополнительные деньги для Украины за пределами Европы, пишет Politico. Брюссель намерен обратиться к Великобритании, Канаде, Норвегии и Японии с просьбой увеличить финансирование Киева на фоне растущего дефицита средств и неопределённости с американской поддержкой.