ЕС ищет дополнительные деньги для Украины за пределами Европы, пишет Politico. Брюссель намерен обратиться к Великобритании, Канаде, Норвегии и Японии с просьбой увеличить финансирование Киева на фоне растущего дефицита средств и неопределённости с американской поддержкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Володин: Время Ма...
- Европа готова сес...
- Фон дер Ляйен выд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым