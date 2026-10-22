92% медиакомпаний рассчитывают на прибыль по итогам 2026 года, 65% — на рост выручки, но в 2027 году игроки ждут замедления рынка.
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