Юрист пояснил, что делать при попытке взлома Госуслуг и оформления кредита мошенниками

Ведущий специалист по юридическому сопровождению Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Яков Петросян пояснил, что необходимо сделать, если неизвестные вошли в аккаунт на Госуслугах и подали от имени гражданина заявку на кредит .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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