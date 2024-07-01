Экспорт американского СПГ в апреле сократился на 20% Как следует из доклада министерства энергетики США, в апреле на 105 газовозах было отгружено чуть менее 8,6 млрд м3 сжиженного газа.
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Экспорт американского СПГ в апреле сократился на 20% Как следует из доклада министерства энергетики США, в апреле на 105 газовозах было отгружено чуть менее 8,6 млрд м3 сжиженного газа.
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