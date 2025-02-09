Российский военный рассказал, где прятались польские наемники в Дзержинске

Боец РФ Хазарьян: при взятии Дзержинска были уничтожены польские наемники Российские штурмовики в ходе освобождения Дзержинска (Торецк) уничтожили группу из более чем 10 польских наемников, рассказал ТАСС военнослужащий штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» Артур Хазарьян.