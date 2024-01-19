Проводник выкинула кошку пассажира из поезда в мороз, подумав, что та — бездомная

Инцидент произошел, когда поезд проезжал Киров.Кот Твикс возвращался в Санкт-Петербург со своим хозяином после операции на Урале, когда днем 11 января четырехлапого незапланированно выкинули из поезда в Кирове.
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