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Лапорта обратился к фанатам «Барселоны» перед финалом Кубка Испании с «Реалом»

Лапорта обратился к фанатам «Барселоны» перед финалом Кубка Испании с «Реалом»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к фанатам перед финалом Кубка Испании с «Реалом» «Всем болельщикам «Барселоны» я желаю хорошей дороги.

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