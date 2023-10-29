Решили «переобуть» ГАЗель и поэтому угнали Ниву (видео)

Вопросы сезонной смены шин каждый решает по-своему. Например, двое живущих в Пикалево (Ленинградская область) ранее неоднократно судимых мужчин 1990 и 1991 года рождения угнали в городе Боровичи (Новгородская область) внедорожник Нива, чтобы «переобуть» свою ГАЗель.